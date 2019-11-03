Kar kış geldi, deniz güneş bitmedi!

BUGÜN NELER OLDU

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını horon oynayarak kutladı. Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı dolayısıyla çok sayıda araç yolda kaldı. Giresun ve Ordu yaylalarında da kar yağışı etkili oldu. Ardahan, Amasya, Erzincan, Erzurum, Bitlis ve Artvin'de de kar yağdı. Kayseri'deki Erciyes Kayak merkezi de beyaza büründü. Trabzon ve Rize'nin yaylaları da beyaza süründü. Ayder'de kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi ile Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da ise yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yurt genelinde 12 Kasım'a kadar pastırma sıcaklarının süreceğini söyledi.SABAH