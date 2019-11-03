Kimse Bilmez’de dans şov

Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in 20'nci bölümüne Pilot ve Hüdaverdi'nin dans sahnesi damga vuracak. Eşsiz ve dev bir prodüksiyonla çekilen çok özel bir sahne için dans eğitimi alan Burak Serdar Şanal ve Ferdi Kurtuldu, profesyonel dansçılara taş çıkardı. Senaryo gereği İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı dans edecek olan Pilot ve Hüdaverdi, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Dans sahnelerinin çekiminden bir hafta önce, Anadolu Ateşi ve Kafkas Kartalları Grubu'nda yer alan dans eğitmeni Osman Ak ve dans eğitmeni Onur Çalapkulu'ndan eğitim alan Burak Serdar Şanal ve Ferdi Kurtuldu, eğitmenlerinden tam not aldı. 'Klüp dans', 'Hop Tek' ve 'Zeybek' oynayan ikili, seyirciye unutulmaz anlar yaşatacak.