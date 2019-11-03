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Lösemiyi 3 yılda yenen İlayda azmiyle örnek oldu

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Lösemiyi 3 yılda yenen İlayda azmiyle örnek oldu
Hakkari'de 3 yıl önce lösemi tanısı konulan fen lisesi öğrencisi İlayda Tansu Çiftçi okuma azmi, güler yüzü ve mücadele azmi sayesinde hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Aynı durumdaki hastalara da umut olan genç kız, okul başarısı ve örnek tavırlarıyla da çevresindekilerin takdirini topluyor. Çiftçi "Üç yıl boyunca Ankara'ya gidip geldim. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerimin desteğiyle hastalığı atlattım. İnşallah bu diğer hastalara da umut olur. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, her zaman hayata pozitif baktım" dedi. Merzan Mahallesi'nde yaşayan Çiftçi'ye, 3 yıl önce 15 yaşındayken sarılık şüphesiyle götürüldüğü hastanedeki tetkikler sonucu lösemi tanısı konulmuştu. bir süre ara vermek zorunda kaldığı eğitimine yeniden başlayan İlayda doktor olmak istiyor.
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Lösemiyi 3 yılda yenen İlayda azmiyle örnek oldu
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