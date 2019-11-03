Mesajla tehdide 6 ay hapis istemi

BEŞİKTAŞ Spor Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya ile Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanı Yasin Ekinci'nin iş adamı oğlu Volkan Ekinci 7 yıl önce boşanmalarına rağmen aralarındaki hukuki süreç halen devam ediyor. Bugüne kadar iştirak nafakası ve diğer masrafları ödemediği gerekçesiyle Ekinci aleyhine 436 bin lira tutarında 5 ayrı icra takibi başlatan Üstünkaya, bu defa "Bu parayı benden tahsil edersensenden 3 misyilye geri tahsil edeceğimi bilmeni isterim" şeklindeki mesajla tehdit edildiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi oldu. Ekinci'ye 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ekinci mahkemede, "O mesajları ben gönderdim. Boşandıktan sonra eski eşim eve bir yıllığına geri döndü. Ona bir yılda her ay 15 bin lira ödedim. Buna rağmen ödediğim paraları benden ikinci kez isteyince buna feryat ettim" dedi. Üstünkaya da, "Sanıkla boşandık. Kendisi daha öncede böyle mesajlar gönderdi. Hatta bir defasında kapımı kırdı. Ben de bu mesajları alınca yine endişelendim" dedi.

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