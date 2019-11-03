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'den yeni hafta için ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya yönelik ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı itibari ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ilk kar yağışı görülürken, Batı'da ise İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde sağanak yağışlar ve soğuk hava etkisini hissettirdi. Hâl böyle olunca, yeni haftada yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM; kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece sıcaklık artışı beklenildiğini duyururken; sağanak yağışlara ve sis hadisesine dikkat çekti. Peki, yurt genelinde ve İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika tahminleri...

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 3.11.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 19:24
Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelini ilgilendiren uyarısı yapıldı. Kasım ayı itibari ile soğuklar etkisini göstermeye başlarken, Doğu bölgelerindeki yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görüldü. Yurdun Batı tarafında ise, çeşitli illerde sağanak yağışlar devam ediyor. Hâl böyle olunca, 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği tahmin raporlarını açıklayan MGM; kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece sıcaklık artışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan, Marmara, Ege ve Akdeniz'de görülebilecek gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile İstanbul ve tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?
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