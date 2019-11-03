Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelini ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Kasım ayı itibari ile soğuklar etkisini göstermeye başlarken, Doğu bölgelerindeki yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görüldü. Yurdun Batı tarafında ise, çeşitli illerde sağanak yağışlar devam ediyor. Hâl böyle olunca, 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği tahmin raporlarını açıklayan MGM; kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece sıcaklık artışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan, Marmara, Ege ve Akdeniz'de görülebilecek gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile İstanbul ve tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.