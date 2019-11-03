On Numara çekiliş sonuçları 4 Kasım saat kaçta açıklanacak? MPİ ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 899. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 543.905,25 TL kazandırmıştı.

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 4 KASIM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 4 Kasım 2019 On Numara çekilişi, bu akşam 21.15'te yapılacak ve akabinde açıklanacak. On Numara sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.