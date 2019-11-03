Rekor kırıldı! Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu kim, kaç dereceyle kazandı?

Vodafone İstanbul Maratonu koşuldu. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin 250 metre gerisinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. 42 kilometrelik maratonun kazananları belli olurken parkur rekoru, tavşan atlet olarak adlandırılan Kenyalı atletin yaptığı dereceyle geldi. İşte kazananlar ve parkur dereceleri.

ERKEKLERDE REKOR KIRILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.

Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.

Maratonda 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.

KADINLARDA TİBEBU

42 kilometre 195 metrelik maratonu Tibebu, 2.23.40'lık derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.