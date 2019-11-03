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açıklandı mı? 2 Kasım reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

gün içerisinde vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyonda takip ettikleri dizi, program gibi yapımların reyting sıralamasını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘’ sorusunu araştırıyor. 2 Kasım Cumartesi günü hangi dizi/program birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, reyting sıralamasında kim birinci? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:41
Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları dizi ve program takipçileri tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlar izleyicileri ile buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2 Kasım reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 KASIM GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 2 Kasım reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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