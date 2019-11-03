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Son dakika: taraftarları deplasmanına giderken yaptı!

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı son dakika haberine göre bu akşam oynanacak Kayserispor - maçı için 'ye doğru yola çıkan Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otomobil, Aksaray'da önlerine çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İşte son detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 11:12
Son dakika: Fenerbahçe taraftarları Kayseri deplasmanına giderken kaza yaptı!

Takımlarını deplasmanda da yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçe taraftarları bu akşam oynanacak maç için Kayseri'ye doğru yola çıktı! Aksaray'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı. Araçtakilerin Fenerbahçe taraftarı olduğu, takımlarının bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için bu kente gittikleri belirlendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı. Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27), Ferhat Turgut (21), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan Kayseri'ye giden Fenerbahçe taraftarları oldukları belirlendi.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarları Kayseri deplasmanına giderken kaza yaptı!
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