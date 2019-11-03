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Haberi: Küçük kızı tüyler ürperten detayları anlattı! Yavrusunun gözleri önünde diri diri yakılmıştı...

Diyarbakır'da eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılan Güllü Yılmaz hakkında haberi geldi. Bilindiği üzere, Yılmaz, 17 Ekim tarihinde eşi Can Yılmaz'la girdiği tartışma sonrasında üzerine benzin dökülerek yakılmış; 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybettikten sonra toprağa verilmişti. Güllü Yılmaz'ın 12 yaşındaki kızı Dilek Yılmaz, annesinin babası tarafından yakılması sırasında alevlerin kendi üzerine de sıçradığını belirtirken, kan donduran detayları anlattı. Kolundaki yara izlerini gösteren küçük kız, baba Can Yılmaz'ın daha önce de kendilerine dehşeti yaşattığını söylerken, tüyler ürperten dolaba kilitleme konusunda açıklık getirdi. İşte, her bir satırı dram içeren son dakika haberinin detayları ve Güllü Yılmaz'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 3.11.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 22:23
Son dakika Haberi: Küçük kızı tüyler ürperten detayları anlattı! Yavrusunun gözleri önünde diri diri yakılmıştı...

Güllü Yılmaz, 17 Ekim tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eşi Can Yılmaz tarafından üzerine benzin dökülmesi sonucu yakıldı. Yılmaz, 12 günlük hayata tutunma mücadelesini geçtiğimiz hafta kaybederken; Yolbulan köyünde toprağa verildi. Kan donduran olayın ardından, Güllü Yılmaz'ın 12 yaşındaki Dilek Yılmaz, tüyler ürperten detayları teker teker açıkladı. Olay anında babasının banyoya gidip benzin şişesini aldığını ve benzini annesi ile kendi üzerine döktüğünü aktaran Yılmaz, kendisinin banyoya gidip üzerindekileri yıkadığını söyledi. Odaya döndüğünde annesini alevler içerisinde gördüğünü belirten küçük kız, babasının odadan kendilerini izlediğini de sözlerine ekledi.

GÜLLÜ YILMAZ'IN KAHREDEN HİKAYESİ

Dilek Yılmaz, sözlerinin devamında olayın detayları aktarmaya devam ederken babası Can Yılmaz'ın geçmişte kendilerine yaşattığı olayları da tüm detayları ile anlattı. 12 yaşındaki kız, sözlerinin devamında uyuşturucudan dayağa kadar tüm aile dramını gözler önüne serdi. Öte yandan, Güllü Yılmaz'ın akrabaları da çarpıcı sözlerle olayın vahametini ortaya çıkardı. İşte, haberinin detayları...

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Son dakika Haberi: Küçük kızı tüyler ürperten detayları anlattı! Yavrusunun gözleri önünde diri diri yakılmıştı...
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