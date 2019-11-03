Son dakika Haberi: Küçük kızı tüyler ürperten detayları anlattı! Yavrusunun gözleri önünde diri diri yakılmıştı...

Güllü Yılmaz, 17 Ekim tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eşi Can Yılmaz tarafından üzerine benzin dökülmesi sonucu yakıldı. Yılmaz, 12 günlük hayata tutunma mücadelesini geçtiğimiz hafta kaybederken; Yolbulan köyünde toprağa verildi. Kan donduran olayın ardından, Güllü Yılmaz'ın 12 yaşındaki Dilek Yılmaz, tüyler ürperten detayları teker teker açıkladı. Olay anında babasının banyoya gidip benzin şişesini aldığını ve benzini annesi ile kendi üzerine döktüğünü aktaran Yılmaz, kendisinin banyoya gidip üzerindekileri yıkadığını söyledi. Odaya döndüğünde annesini alevler içerisinde gördüğünü belirten küçük kız, babasının odadan kendilerini izlediğini de sözlerine ekledi.

GÜLLÜ YILMAZ'IN KAHREDEN HİKAYESİ

Dilek Yılmaz, sözlerinin devamında olayın detayları aktarmaya devam ederken babası Can Yılmaz'ın geçmişte kendilerine yaşattığı olayları da tüm detayları ile anlattı. 12 yaşındaki kız, sözlerinin devamında uyuşturucudan dayağa kadar tüm aile dramını gözler önüne serdi. Öte yandan, Güllü Yılmaz'ın akrabaları da çarpıcı sözlerle olayın vahametini ortaya çıkardı. İşte, son dakika haberinin detayları...