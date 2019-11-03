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haberi: ’nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi! Son depremler…

Gelen haberine göre, Akdeniz’de ’nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Dalaman ilçesinin 23.32 kilometrelik açığında olduğu saptanan depremde can ve mal kaybı olduğu henüz bilinmezken, deprem Dalaman ve çevre ilçelerden hissedildi. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise ’nden yapıldı. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 08:35
Son dakika haberi: Muğla’nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler…

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLANDI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı..

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Son dakika haberi: Muğla’nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler…
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