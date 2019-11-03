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haberi: Ünlü gece kulübünün sahibi ölü bulundu! Oğlu, yanına gidince acı gerçekle karşılaştı

Edinilen bilgisine göre, İstanbul 'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi olan , iş yerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk ile adı henüz öğrenilemeyen oğlu, sabah saatlerinde gece kulübünün kapanmasının ardından iş yerinde uyudu. Akşama doğru babasının yanına giden oğlu, babasının tepki vermediğini fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ünlü gece kulübünün sahibinin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 00:04
Son dakika haberi: Ünlü gece kulübünün sahibi ölü bulundu! Oğlu, yanına gidince acı gerçekle karşılaştı

Edinilen son dakika bilgisine göre, olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları iş yerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Hüseyin Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.

Ünlü gece kulübünün sahibi ölü olarak bulundu


SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Son dakika ihbarı üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.



YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, Beşiktaş'ta bulunan ünlü gece kulübüne akın etti.

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