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: "Yetişin babam annemi öldürüyor!" Eşini ve çocuğunu darbeden zanlı etkisiz hale getirildi

'den gelen haberine göre eşini ve 8 yaşındaki çocuğunu darbeden zanlı emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı! Komşular Hattı'nı arayarak yardım isterken, 8 yaşındaki çocuk polis ekiplerini görünce "Yetişin babam annemi öldürüyor!" dedi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı!

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.11.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 15:23
Son dakika: Yetişin babam annemi öldürüyor! Eşini ve çocuğunu darbeden zanlı etkisiz hale getirildi
Eskişehir'de eşi ve 8 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan Mehmet Ali K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gelen bilgilere göre 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipleri evin girişinde karşılayan 8 yaşındaki D.K, "babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi.

Eve giren polis, inşaat işçisi Mehmet Ali K'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K'nin boğazına tüfekle baskı uyguladığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan anne ve oğlu ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali K, tutuklandı.

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Son dakika: "Yetişin babam annemi öldürüyor!" Eşini ve çocuğunu darbeden zanlı etkisiz hale getirildi
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