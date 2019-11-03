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Turist sayısı arttı lokum satışı patladı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Turist sayısı arttı lokum satışı patladı
İSTANBUL'A 9 ayda gelen yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. En çok 858 bin ile Alman turistin geldiği kenti, 2 milyon 927 bin Arap ziyaret etti. Turizmdeki canlanma, esnafın yüzünü güldürürken, özellikle Türk lokumu satışlarını da artırdı. Daha önce halı ve kilim alışverişine ilgi gösteren yabancılar, özellikle son dönemde alışveriş rotalarını kilolarca lokum almaya çevirdi. Mısır Çarşısı esnafı, lokum satışlarının son dönemlerde yarı yarıya arttığını bazen dükkanların önünde lokum kuyrukları oluştuğunu kaydetti.
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Turist sayısı arttı lokum satışı patladı
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