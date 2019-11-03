‘Veda Hutbesi’ 50 hat eserinde

TÜRKIYE Milli Kültür Vakfı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, 37 hattat ve 27 müzehhip tarafından Hz. Muhammed'in veda haccı hutbesinden seçilen metinlerin yansıtıldığı 50 eser sergilenmeye başladı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergiyi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Veda Hutbesi'nin en geniş versiyonlarından birini içeren bir kitabın da incelenebildiği sergi, bugün akşama kadar görülebilecek. Hattat Seyit Ahmet Depeler, "Celi divani hat türüyle yaptım eserimi. Veda Hutbesi'nden bir bölümü yazdığım için mutluyum" dedi.

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