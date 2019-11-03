Vicdansızlığın bu kadarı!..

İSTANBUL'DA huzurevinde kalan Nadide K. (85) kendisini ziyaret ederek güvenini kazanan Sevgi T. (71) tarafından dolandırıldı. Nadide K. evini Sevgi T.'ye satmak için 400 bin TL'ye anlaştı. Nadide K. evin satışını yaptıktan sonra hesabına 4 bin TL yattığını görünce şikâyetçi oldu. Nadide K. ifadesinde "Parayı yatıracağını fakat masraf istendiğini söyledi. Bin 500 lira daha yolladım ama parayı ödemedi" dedi. Sevgi T. ise ifadesinde ev için 95 bin TL'ye anlaştıklarını, 4 bin TL kapora verdiğini, 91 bin TL'yi ise elden verdiğini ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede emsal dairelerin 350 bin-400 bin lira olduğunu belirterek Sevgi T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" davası açtı.

BUGÜN NELER OLDU