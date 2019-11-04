Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıldönümünde her yıl olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anılacak. 1938 yılından bu yana anma törenleri düzenlenen bu özel ve anlamlı gün ile ilgili internet üzerinden 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun cevabı aratılıyor. Çalışan ve öğrenci vatandaşlarımız için merak konusu haline gelen bu sorunun cevaplarını sizler için hazırladık. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi olacak? 10 Kasım okullar tatil mi? Hangi güne denk geliyor? İşte cevapları…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl pazar gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.