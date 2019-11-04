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şiirleri! En güzel ve anlamlı M. Kemal ile ilgili 2,4,5 kıtalık burada

Her sene bu tarihte tüm Türkiye'de törenlerle anılan ulu önder ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirlerini sizler için bu başlık altında topladık. 1938 yılında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiş ve Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlanmıştı. 15 yıl sonra 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi. İşte o tarihten bu yana anma törenleriyle karşılanan bu özel tarihle ilgili kısa ! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:15
10 Kasım şiirleri! En güzel ve anlamlı M. Kemal Atatürk ile ilgili 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada

şiirleri, ulu önderimiz M. Kemal 'ün ölüm yıldönümüne günler kala birçok vatandaş tarafından yoğun olarak arama motorlarından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve bu durum tüm Türk halkını yasa boğmuştu. Ölümünün üzerinden 81 yıl geçen önderimizi her sene olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anacağız. İşte vatandaşların araştırma konusu haline gelen ! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Haberimizin devamından bu anlamlı güne özel en güzel şiirlere ulaşabilirsiniz.

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10 Kasım şiirleri! En güzel ve anlamlı M. Kemal Atatürk ile ilgili 2,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri burada
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