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12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da 2007 yılında 'Kasten adam öldürme' suçundan arama kaydı bulunan H.D. isimli zanlı, 12 yıl boyunca kılık değiştirip sahte kimlikle 'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesinde çobanlık yaparken yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:07
12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan katil zanlısı yakalandı

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2007 yılında İstanbul'da adam öldürme olayına karışan ve hakkında "Kasten Adam Öldürme" suçundan "Aranma" kaydı bulunan, 12 sene kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanmak suretiyle sürekli yer değiştirerek firari durumda olan H.D. isimli şahsın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesine geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisi alındığı belirtildi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Açıklamada, "Sur ilçesi Esenbağ köyü kırsalında, 02 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda; H.D. isimli şahsın arazide çobanlık yaptığı görülmüş, jandarma ekiplerini görmesini müteakip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanmıştır. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başka şahsa ait sahte kimliğin bulunduğu, bu zamana kadar kimliğini gizlemek için birçok sahte kimlik kullandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan katil zanlısı yakalandı
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