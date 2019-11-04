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Haftanın 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! ürünler listesinde hangi indirimler var?

aktüel ürünler yeni haftaya ilişkin indirimli ürünlerin tam listesini yayınladı. Birbirinden güzel fırsatlarla karşımıza çıkan kataloğun en dikkat çeken ürünü şüphesiz Honor 7S cep telefonu oldu. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çeken 7 Kasım ürünlerine sahip olmak için kataloğa göz atabilirsiniz. Mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve teknoloji indirimli ürünler listesindeki yerini aldı. Peki 7 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam listesi!

Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:23
Haftanın A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?

7 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin yayınlanan indirimli ürünler listesi tüketicisinin yüzünü güldürecek. Teknolojiden mutfak araç ve gereçlerine varıncaya kadar sınırsız ürünler katalogdaki yerini aldı. Bu bağlamda '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her yaştan ve her zevke uygun kataloğun yepyeni ürünleri raflara dizilmeye başlandı. Bu hafta en çok satışı yapacak ürünler Honor 7S cep telefonu, Fantom dik süpürge 139 TL Arzum tost makinesi olacak. İşte 7 Kasım !

7 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

marketler zinciri, yeni haftanın indirimli ürünler listesini müşterileriyle buluşturdu. Birbirinden güzel sürprizleriyle karşımıza çıkan A101 7 Kasım indirimli ürünler listesinde cep telefonu, tost makinesi, su ısıtıcısı, çay makinesi, tepsi ve yemek takımları yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

İşte A101 aktüel ürünler kataloğu;

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Haftanın A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?
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