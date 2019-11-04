‘Adalet tecelli edene kadar peşindeyim’

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaKepez'de yaşayan Zehra Demir (19), bir süre arkadaşlık ettiği Süleyman Taruk'tan (18) ayrıldı. Genç kızın peşini bırakmayan Taruk, geçen yıl 28 Eylül'de "Geliyorum. Hepinizi öldüreceğim" dedikten sonra, elinde bıçakla genç kızın kapısına dayandı. Taruk ile Demir'in kardeşleri arasında yaşanan kavga sırasında 4'üncü kattaki odasının penceresinden atlayan genç kız öldü. Sadece 6 gün tutuklu kalan Taruk'un, "İntihara yönlendirme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Ailenin avukatı Hadi Cin, tutuklama taleplerinin 7'nci kez reddedildiğini söylerken, acılı anne Gülten Demir, "Bu yaşananlara hangi anne yüreği dayanır. Biricik kızımı mezara gömmüşüm. Adalet tecelli edene dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.