Bariyere saplandı

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BUGÜN NELER OLDU

stanbul Silivri'de kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü. D-100 Karayolu, Çanta Mahallesi mevkisinde Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sağlık ekipleri araçta yaralı halde bulunan Gülay M. ve oğulları Muhammed Umut M. (14) ile İbrahim M.'ye müdahale ederken otomobilde sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M. (6) de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Abdullah M. ve kızı Buğlem M. kurtarılamadı. Anne Gülay M. ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.