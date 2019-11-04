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'ta otobüs durağına dalan sürücü tutuklandı

'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen sürücü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sürücü Karakuş'un tutuklanmasına karar verdi ve cezaevine gönderdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 17:15
Beşiktaş'ta otobüs durağına dalan sürücü tutuklandı

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlının tutuklanmasına karar verildi.

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OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Beşiktaş'ta otobüs durağına dalan sürücü tutuklandı
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