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Beyaza bürünen ’i manzarasıyla kendine hayran bıraktı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:32

- Beyaza bürünen Palandöken Gölet'i manzarasıyla kendine hayran bıraktı

(Fotoğraflı)

Sefa Tetik - Özge Bozo
ERZURUM (İHA) - Palandöken dağının ve Konaklı Kayak Merkezinin hemen yanı başında bulunan Palandöken Gölet'i kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölge havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezinin yamacında bulunan Palandöken Gölet'i kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
3 gün önce gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen gölette güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar çıktı.
Konaklı Kayak Merkezine çıkan ziyaretçiler ise yol üzerinde bulunan gölette fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

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Beyaza bürünen Palandöken Gölet’i manzarasıyla kendine hayran bıraktı
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