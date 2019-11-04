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Haftanın kataloğu yayında! 8 Kasım Cuma BİM aktüel listesinde hangi indirimli ürünler var?

listesinde bu hafta yine bol ekonomik ve kaliteli ürünler tüketicileri bekliyor olacak. 8 Kasım tarihinden itibaren raflarda yerini alacak ürünler arasında elektrikli süpürge, Blender robot seti, mini ısıtıcı ve çeyizlik gibi çeyizlik ürünler dikkat çekiyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan BİM 8 Kasım aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte o liste…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:14
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 8 Kasım Cuma BİM aktüel listesinde hangi indirimli ürünler var?

Her Cuma raflarını yenileyerek BİM aktüel ürünler kataloğu yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle son zamanlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 8 Kasım tarihli kataloğu yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYINIZ...

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 8 Kasım Cuma BİM aktüel listesinde hangi indirimli ürünler var?
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