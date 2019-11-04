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Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış!

Dün 17.00 saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunun bir banka şubesinin camını kıran bir şahıs yoldan geçen bir vatandaş ile etkisiz hale getirildi. Yaşanan durum herkesi şoke ederken Osman B. ifadesinde "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 12:08
Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış!

Adana'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı. Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.

"CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM"

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. Osman B.'nin, kapalı olan banka camını çekiçle kırdığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, Osman B.'nin üzerine atladıktan sonra elindeki çekici alıp, etkisiz hale getirdi.

Yaşananlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Osman B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış!
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