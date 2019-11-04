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Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 22:39
Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulundu. Valizi gören çevre sakinleri, bugün saat 14.30 sıralarında polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Parka gelen bomba imha uzmanının fünye yerleştirerek patlattığı valizden ise kıyafet çıktı.

Şiddetli patlamanın etkisiyle tedirginlik yaşayan çevre sakinleri, valizde kıyafet bulunduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Parkın bitişiğinde evi bulunan müzisyen Aksel Gökdere, valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini ve bu nedenle polisten yardım istendiklerini söyledi.

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Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu
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