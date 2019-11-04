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'da soğuk hava etkisini gösterdi! Ev ve otomobillerin camları buz tuttu!

Soğuk havalar bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Doğu Anadolu’nun bazı illerinde ev ve otomobillerin camları buz tuttu. Gece eksi 17 dereceyi gören bölgelerde soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek. İşte Doğu Anadolu’dan soğuk havanın görüntüleri ve Meteoroloji'nin uyarıları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:11
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini gösterdi! Ev ve otomobillerin camları buz tuttu!

Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havalar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji'den gelen bilgiye göre bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olmak üzere Ardahan ve Kars'ta ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE AĞRI'DA EV VE OTOMOBİLLERİN CAMLARI BUZ TUTTU

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece kaydedildi. Tunceli'de ise gece sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, Ağrı'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle ev ve otomobillerin camları buz tuttu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini gösterdi! Ev ve otomobillerin camları buz tuttu!
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