Doğumda kocasının yalnız bıraktığı kadına tazminat

BUGÜN NELER OLDU

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay, doğum esnasında karısını yalnız bırakan kocayı ağır kusurlu bularak, tazminat ödemesine hükmetti.Çiftin başvurusun görüşen Aile Mahkemesi, erkeği ağır kusurlu buldu. Çocuğun velayetinin anneye verilmesine, çocuk lehine 300 TL tedbir ve 400 TL iştirak nafakasına hükmetti. Kadına 20 bin TL maddi, 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tarafların kararı taşıdığı Bölge Adliye Mahkemesi, tarafları eşit kusurlu bulurken, tazminat taleplerini de reddetti. Davayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı: "Erkeğin eşini aldatmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, doğum sebebiyle hastaneye yatırılan eşinin yanında ve destek olmadığı, eşini istemediğini söyleyerek evden kovduğu ortadadır. Boşanmaya neden olan olaylarda erkek ağır kusurludur. Davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru olmamıştır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."