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Eğitim için bir günde 8 bin kapıyı çaldılar

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Eğitim için bir günde 8 bin kapıyı çaldılar
Eğitimde Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Başlatılan "Duy Beni Projesi" ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. "Bize de Gel Öğretmenim" başlıklı çalışmayla da 8 bin öğretmen eş zamanlı olarak 8 bin evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızı Nevra'nın öğretmenini evlerinde misafir etti. Vali Pehlivan, "Projenin ismini, Şırnak'ın eğitimde başarılı olacağının adeta haykırışının ifadesi olarak 'Duy Beni' koyduk. Açılımını da 'Düşün, uygula ve yaşat' olarak belirledik. Öğretmenlerimiz öğrencilerin olası sıkıntılarını yerinde tespit etmiş oluyor. Varsa problemleri not alıp ilgili birimlere iletebilecekler. Sonrasında da birtakım dönüşler ve raporlamalar olacak" diye konuştu.
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Eğitim için bir günde 8 bin kapıyı çaldılar
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