Eski husumet cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada Enes Şen hayatını kaybetti.Yomra ilçesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Dün saat 15.00 sıralarında Yunus Tiryaki ile amcasının oğlu Yetiş Tiryaki, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Enes Şen ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkardan Yunus Tiryaki (29) Enes Şen'e (28) ateş etti. Olayda Enes Şen ağır yaralanırken seken kurşunlardan biri Yetiş Tiryaki'ye isabet etti. Enes Şen olay yerinde hayatını kaybederken Yetiş Tiryaki hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Yunus Tiryaki'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.