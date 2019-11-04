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Genç öğretmenin sır ölümü

'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki , Yalova'daki evinde ölü bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:18
Genç öğretmenin sır ölümü

Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki Gülcan Işık, Yalova'daki evinde ölü bulundu.

Yalova'da dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Işık'ı bulmak için

Fatih Caddesi üzerindeki evine gitti. Kendi imkanlarıyla kapıyı açan ekipler genç kızı ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede genç öğretmenin ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak öğretmenin kesin ölüm sebebinin anlaşılması için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Gülcan Işık'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsisi sonrasında netleşecek.

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Genç öğretmenin sır ölümü
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