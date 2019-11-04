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Genel af yasasında son durum nedir? ve af yasası kimleri kapsayacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

’de on binlerce mahkûm ve yakınları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Af yasası ile ilgili Meclis tarafından alınacak karar merakla bekleniyor. Bilindiği üzere ilk yargı paketi daha önce meclise sunulmuş ve 39 maddeden oluşan yasa ’de yayımlanmıştı. Peki, Genel af yasasında son durum ne? , kimleri kapsayacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 18:38
Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası ne zaman çıkacak ve af yasası kimleri kapsayacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

Genel af yasası ile ilgili son dakika detayları yakından takip ediliyor. On binlerce mahkûm ve aileleri af yasasının çıkacağı tarihi merak ediyor. Peki, genel af yasası ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili meclis tarafından alınacak karar merakla beklenirken, söz konusu yasanın kimleri kapsayacağı konusu da merak ediliyor. Bazı cezaların infaz sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınacak kararı içeren yargı paketine ilişkin çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması bekleniyor.

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

İNFAZ SÜRESİ YÜZDE 50'YE ÇEKİLİYOR

İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

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Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası ne zaman çıkacak ve af yasası kimleri kapsayacak? İşte konuyla ilgili detaylar…
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