Gezi teknesi alev alev yandı

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Beşiktaş'ta bir teknede çıkan yangın yaklaşık 2.5 saatlik müdahale ile söndürüldü.Bebek Sahili'nde demirli Şehrazat 1 adlı özel gezi teknesinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan tekne personeli başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Yangına, itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için incelemelerde bulundu. Birkaç gün önce tamirden çıktığı öğrenilen özel gezi teknesinin elektrik kontağı yüzünden yanmış olabileceği iddia edildi.