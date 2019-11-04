Google'a "Salak Şoför" yazınca o çıkıyor! Unutulan cüzdanları sahiplerine teslim etti alay konusu oldu...

Yaşamını Antalya'da sürdüren otobüs şoförü Barış Özer, otobüste unutulan cüzdanları, özel eşyaları miktarına bakmadan sahiplerine teslim ediyor. Bu yaptığı hareket çok değerli olsa da bazıları onu 'salak şoför' olmakla suçluyor. Bu durum da Barış Özer'i oldukça üzüyor. 22 Ekim Salı günü Özer'in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda İranlı turist Ali Jafari'nin düşürdüğü cüzdanı bulup içindeki 30 bin TL'yi değerindeki dövizi sahibine teslim eden şoför, Google'da "salak şoför" aramasında çıkmasına isyan ediyor.

30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu. Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.