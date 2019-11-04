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Google'a "" yazınca o çıkıyor! Unutulan cüzdanları sahiplerine teslim etti alay konusu oldu...

Daha önce İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içinde 30 bin lirayı aşan döviz bulunan cüzdanı bularak sahibine teslim eden şoför, şimdi de özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti. Kendisine "salak" diyenlerden şikayetçi. Antalya'da yaşayan ; Google'a "" yazınca kendi adını gördüğünü bu durumdan hiç memnun olmadığını ifade ediyor.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 15:08
Google'a Salak Şoför yazınca o çıkıyor! Unutulan cüzdanları sahiplerine teslim etti alay konusu oldu...

Yaşamını Antalya'da sürdüren otobüs şoförü , otobüste unutulan cüzdanları, özel eşyaları miktarına bakmadan sahiplerine teslim ediyor. Bu yaptığı hareket çok değerli olsa da bazıları onu '' olmakla suçluyor. Bu durum da Barış Özer'i oldukça üzüyor. 22 Ekim Salı günü Özer'in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda İranlı turist Ali Jafari'nin düşürdüğü cüzdanı bulup içindeki 30 bin TL'yi değerindeki dövizi sahibine teslim eden şoför, Google'da "salak şoför" aramasında çıkmasına isyan ediyor.

30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu. Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.

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Google'a "Salak Şoför" yazınca o çıkıyor! Unutulan cüzdanları sahiplerine teslim etti alay konusu oldu...
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