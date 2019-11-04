Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otu zehirli midir, yan etkileri nelerdir? İşte detaylar

Güzel avrat otu nedir? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesinin ardından açıklama yaptı. Gelen bilgiye göre ıspanakların içerisine güzelavrat otu karıştı. Bunun üzerine telaşa düşen vatandaşlar ' Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otu zehirli midir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.Güzelavrat patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Güzelavrat patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

GÜZELAVRAT OTU ZEHİRLİ Mİ?

Avrupa kıtasının en zehirlilerinden biri ölümcül güzelAtropa belladona/ Güzelavrat otuyla tanışalım bugün. Genel bilinen adı Güzel avrat otu isede yörelere göre Ayı çileği (Trabzon),Ayı liforu (Trabzon),Ayı ligarbası (Trabzon),Deli otu, İpkeseği (Beşikdüzü-Trabzon),Kurt böğürtleni (Azdavay-Kastamonu),Yidin (Tirebolu-Giresun),Yiğdin otu (Azdavay-Kastamonu),Yabani tütün (Hamsiköy-Trabzon) anılır. Türkiye florasında Adana, Bolu, İstanbul, Kastamonu, Artvin, Çanakkale, Hatay, Kırklareli, Kütahya, Sinop, Trabzon da sıklıkla rastlanan bir bitkidir.

Çok yıllık 1,5 metreye ulaşabilen çok dallı kalkerli toprakları seven bir bitkidir. Yaprakları almaşlı kalın ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri beş sepal ve petalli ters çan şeklindedir. Meyveleri koyu siyaha yakın renkli ve tatlıdır. Bitkinin tamamı çok zehirlidir.

İlk zehirlenme belirtileri göz bebeklerinde büyüme, ağız kuruluğu, taşikardi, idrar tuttukluğu, halisünasyon vs dir. Acil olarak hastane gitmek ve yediğiniz bitkiyi yanınızda götürmeniz önerilir.