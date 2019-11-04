Güzel avrat otu nedir? Ispanak zehirlenmesine sebep olan Güzel avrat otu belirtileri nelerdir?

Türkiye'nin gündemine oturan ve ıspanak zehirlenmesine sebep olan Güzel Avrat Otu, trend arama listesine girdi. Metropol şehir İstanbul'da ıspanak zehirlenmesinin ardından Tekirdağ'da da aynı vaka yaşanınca vatandaşlar hastanelere akın etti. Bu olaylar akabinde Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı ve ıspanaktan zehirlenmelere bir yabancı otun sebep olduğu bildirildi. Güzel avrat otunun içindeki 'atropin' maddesi zehirlenmelere yol açtığı duyuruldu. Peki ıspanak zehirlenmesine sebep olan Güzel avrat ot nedir, zehirleyici etkisi ve belirtileri nelerdir?

GÜZEL AVRAT OTU NEDİR? GÜZEL AVRAT OTU ISPANAK ZEHİRLENMESİNE SEBEP OLDU!

Gündemde ıspanak zehirlenmesine sebep olan ve binlerce kişinin hastaneye akın etmesiyle korku yaratan güzel avrat otu hakkında bilinmeyenlere haberimizde değindik. Peki Güzel Avrat otu nedir zehirli midir? Belirtileri nelerdir? Hangi kötü sonuçlara yol açar?