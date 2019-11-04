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nedir? Ispanak zehirlenmesine sebep olan otu belirtileri nelerdir?

Ispanak zehirlenmesine sebep olan , gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul’dan sonra Tekirdağ’a kadar sıçrayan vatandaşları tedirgin etti. Bu olayın ardından korkuyla yaklaşılan sebzelerden biri haline gelen ıspanak zehirlenmesi sebebiyle birçok vatandaş hastanelere akın etti. Sağlık sorunlarının artması sebebiyle Sağlık Bakanlığı açıklamasında ‘’Zehirli olan ıspanak değil içine karışan otlardır’’ dedi. Peki ? Ispanak zehirlenmesine sebep olan otu belirtileri nelerdir, yan etkileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 4.11.2019 15:28
Güzel avrat otu nedir? Ispanak zehirlenmesine sebep olan Güzel avrat otu belirtileri nelerdir?

Türkiye'nin gündemine oturan ve ıspanak zehirlenmesine sebep olan , trend arama listesine girdi. Metropol şehir İstanbul'da ıspanak zehirlenmesinin ardından Tekirdağ'da da aynı vaka yaşanınca vatandaşlar hastanelere akın etti. Bu olaylar akabinde Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı ve ıspanaktan zehirlenmelere bir yabancı otun sebep olduğu bildirildi. otunun içindeki 'atropin' maddesi zehirlenmelere yol açtığı duyuruldu. Peki ıspanak zehirlenmesine sebep olan Güzel avrat ot nedir, zehirleyici etkisi ve belirtileri nelerdir?

GÜZEL AVRAT OTU NEDİR? GÜZEL AVRAT OTU ISPANAK ZEHİRLENMESİNE SEBEP OLDU!

Gündemde ıspanak zehirlenmesine sebep olan ve binlerce kişinin hastaneye akın etmesiyle korku yaratan güzel avrat otu hakkında bilinmeyenlere haberimizde değindik. Peki zehirli midir? Belirtileri nelerdir? Hangi kötü sonuçlara yol açar?

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Güzel avrat otu nedir? Ispanak zehirlenmesine sebep olan Güzel avrat otu belirtileri nelerdir?
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