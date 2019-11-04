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? Ispanak zehirlenmesinde görülen güzelavrat otu zehirli etkileri nelerdir?

’da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri ile birlikte pek çok vatandaşın tanıştığı güzelavrat otu adeta Türkiye’nin gündemine oturdu. Patlıcangiller familyasına ait olan güzelavrat otu, halüsinojenik özellikleri ve zehirli yemişleri bulunan bir türdür. İstanbul’da yaşanan zehirlenmenin ardından tüm Türkiye’nin tanıştığı ? Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde yetişen bu bitki ismini İtalyancadan almıştır. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin zehirlenme şikâyeti ile hastaneye başvurmasının ardından görülen güzelavrat otu zehirli etkileri nelerdir? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 18:20
Güzelavrat otu nedir? Ispanak zehirlenmesinde görülen güzelavrat otu zehirli etkileri nelerdir?

Türkiye'nin bu sabah yaşanan zehirlenme vakaları ile tanıştığı güzelavrat otu adeta gündeme oturdu. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yetişen güzelavrat otu, genellikle nemli ve loş yerlerde yetişiyor. İtalyancada güzel kadın anlamına gelen ve ismini buradan alan bu bitkinin içinde bulundurduğu atropin maddesi halüsinojenik özellikleri ve oldukça zehirli yemişleri bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinden itibaren başta Esenyurt olmak üzere Çapa, Sarıgazi, ve Okmeydanı'nda pek çok kişi zehirlenme şikayetleri ile hastanelere başvurdular. ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan güzelavrat otu ile ilgili bilgileri haberimizin içerisinde sizler için derledik. Güzelavrat otu zehirli etkileri nelerdir? İşte detaylar…

GÜZELAVRAT OTU NEDİR? GÜZELAVRAT OTU ZEHİRLİ ETKİLERİ NELERDİR?

Sabah saatlerinden itibaren 'da pek çok kişinin zehirlenme şikâyeti ile hastanelere gitmesi ile Türkiye'nin tanıştığı güzelavrat otu ile ilgili detayları haberimizin içerisinde sizler için hazırladık.

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