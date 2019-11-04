Halk otobüsü sürücüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 12 yaralı

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İstanbul'da durakta bekleyen vatandaşların arasına dalan özel halk otobüsü şoförü dehşet saçtı.Beşiktaş'ta içinde sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, Bahçeşehir Üniversitesi durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Olayda durakta bulunan Yalçın Tahir Billur hayatını kaybederken 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsün güzergahı dışında yaşanan kazanın ardından paniğe kapılan sürücü Necdet K. elinde bıçakla otobüsten inerek kaçmaya başladı. Linç edileceğini düşünen otobüs şoförü kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşı da hafif şekilde yaraladıktan sonra denize atladı.Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken denize atlayan Necdet K. olay yerindeki vatandaşlar ve sivil polisler tarafından can simidi atılarak sudan çıkartıldı. Gözaltına alınan şoförün 2013 yılında taksirle yaralamadan, 2017 yılında da kasten adam yaralamadan poliste kaydının olduğu ortaya çıktı.