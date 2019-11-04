Hava durumu hakkında Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Yer yer gök gürültülü sağanak...

İstanbul'da bugün beklenen hava sıcaklığı 21 derece olarak ifade ediliyor. Nem oranının %67 olması beklenirken aynı şekilde İstanbul'da Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma da yağmur beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.