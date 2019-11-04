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hakkında 'den uyarısı geldi! Yer yer gök gürültülü sağanak...

Genel Müdürlüğü'nden hakkında uyarısı geldi. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmara Bölgesi için de yer yer sis ve puslu hava beklendiği ifade edildi. Haftanın ilk iş günü olan 4 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Özel olarak hazırladığımız haberimizde bölge bölge detaylı hava durumu raporunu bulabilirsiniz...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:52
Hava durumu hakkında Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Yer yer gök gürültülü sağanak...

İstanbul'da bugün beklenen hava sıcaklığı 21 derece olarak ifade ediliyor. Nem oranının %67 olması beklenirken aynı şekilde İstanbul'da Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma da yağmur beklenmiyor. Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu hakkında Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Yer yer gök gürültülü sağanak...
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