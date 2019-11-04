İstanbulluları zehirleyen ıspanak Beypazarı'ndan gelmiş!

İstanbul'da zehirleyen yabancı otların karıştığı ıspanağın Ankara'dan getirildiği belirtildi.



Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek ıspanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldığını kaydetti. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı, Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de, "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" diye konuştu.