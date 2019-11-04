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Son dakika haberi: Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı!

Manisa'dan gelen son dakika haberi herkesi çok şaşırttı! Sevgi Ç. (34), kendisine şiddet uygulayan eşini 'ısırdığı' için 3 bin lira, 3 yıl sonra da 'saksı fırlattığı' için 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin fırlattığı saksıyı silah kabul ettiği Sevgi Ç., "Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyorum. Kendimi korumak isterken mağdur oldum" dedi. 1 çocuk annesi, kendisine karşı işlediği 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından halen cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:58
Son dakika haberi: Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç., 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü şiddet nedeniyle pek çok kez polise şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 2014 yılının Mart ayında, boşanma davası sürerken, Tunçbaş parası olmadığı için evdeki eşyaları sattı. Duruma tepki gösteren Sevgi Ç., çıkan kavgada eşinin kolunu ısırdı.
Ardından da kaçıp, komşularına sığındı. Tunçbaş, şikayetçi oldu. Sevgi Ç. hakkında Alaşehir 2'nci Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Sevgi Ç., 180 gün hapis cezası verildi. Mahkeme genç kadının cezasını, sabıkasız oluşunu dikkate alıp, 3 bin TL'ye indirip, 5 yıl süreyle erteledi.

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Son dakika haberi: Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı!
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