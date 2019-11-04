Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı!

Son dakika haberi: Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı! Manisa'dan gelen son dakika haberi herkesi çok şaşırttı! Sevgi Ç. (34), kendisine şiddet uygulayan eşini 'ısırdığı' için 3 bin lira, 3 yıl sonra da 'saksı fırlattığı' için 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin fırlattığı saksıyı silah kabul ettiği Sevgi Ç., "Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyorum. Kendimi korumak isterken mağdur oldum" dedi. 1 çocuk annesi, kendisine karşı işlediği 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından halen cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:58