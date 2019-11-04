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’da olayı ile ilgili gelen itirafı şoke etti! “Babam öldürdü ama görmedim”

'nın bugünkü canlı yayından gelen bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir programda 'e ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü ya da kimin öldürdüğünü merak eden ailesi ve izleyici duydukları karşısında şoke oldular. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek 2017 yılında kaybolmuş ancak arkasından gelen iddialar ise ortalığı karıştırmıştı. 'in eski eşi ve oğlu Gülay Hanım ile oğlu Selçuk Bey'in itirafları gündeme otururken Müge Anlı ve izleyenlerin ağzı açık kaldı. Gelen son dakika itirafları izleyici ekrana kilitledi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 17:14
Müge Anlı’da Nilgün Şimşek olayı ile ilgili gelen son dakika itirafı şoke etti! “Babam öldürdü ama görmedim”

'nın bugünkü canlı yayınından gelen olayının itirafları gündeme bomba gibi oturdu. 'in eski eşi Gülay Hanım ile oğlu Selçuk Bey'in itirafları konunun seyrini değiştirirken cenazesini hiç kimsenin görmediği Nilgün (Nalan) Şimşek'e neler olduğu halen araştırılmakta. "Babam ile Nalan'ın ilişkisi annemle evliyken başladı." diyen aynı zamanda "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde bir ifade de kullandı.

İşte Nilgün Şimşek olayında yaşanan son dakika ayrıntıları…

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Müge Anlı’da Nilgün Şimşek olayı ile ilgili gelen son dakika itirafı şoke etti! “Babam öldürdü ama görmedim”
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