Müge Anlı’da Nilgün Şimşek olayı ile ilgili gelen son dakika itirafı şoke etti! “Babam öldürdü ama görmedim”

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınından gelen son dakika Nilgün Şimşek olayının itirafları gündeme bomba gibi oturdu. Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım ile oğlu Selçuk Bey'in itirafları konunun seyrini değiştirirken cenazesini hiç kimsenin görmediği Nilgün (Nalan) Şimşek'e neler olduğu halen araştırılmakta. "Babam ile Nalan'ın ilişkisi annemle evliyken başladı." diyen Selçuk Şimşek aynı zamanda "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde bir ifade de kullandı.

İşte Nilgün Şimşek olayında yaşanan son dakika ayrıntıları…