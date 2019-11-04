Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Necdet Karakuş tutuklandı

Necdet Karakuş tutuklandı

'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 23:23
Necdet Karakuş tutuklandı

(DHA) BEŞİKTAŞ'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen sürücü Necdet K., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI
Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K.,duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Necdet Karakuş tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN