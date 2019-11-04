Rüyada portakal görmek ne anlama gelir? Rüyada portakal ağacı, bahçesi görmek nasıl yorumlanır?

Rüyasında portakal gören kişi, yapılan yorumlardan yola çıkılarak yapılacak genel bir çağrışıma göre iyilik yapmayı seven, yakın çevresinden dostluğunu esirgemeyen bir kimsedir. Bu kişi, yaptığı iyiliklerin sonucunu hayatının çeşitli alanlarında alacak, bolluk ve bereket içerisinde, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürecektir. Bununla birlikte bazı alimler ise rüyasında portakal gören kişinin yakın bir süre içerisinde değerli bir eşya sahibi olacağını ifade etmektedir.

RÜYADA PORTAKAL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen portakal, oldukça hayırlı bir simgedir. Rüya sahibinin yaptığı bir yatırımla birlikte beklediğinden daha kısa sürede zenginleşeceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Kişi, kazandığı parayı olumlu bir şekilde kullandığı takdirde tüm hayatını idame ettirecek kadar parayı kısa bir süre içerisinde kazanabilir. Son olarak rüyada portakal görmek, kişinin durumuna göre de değişik şekillerde yorumlanır. Kişi evli ise yakın bir zamanda çocuk haberini alabilir. Bekar bir kimse için ise evlilik habercisi olarak kabul edilir. Rüyada görülen portakal simgesi ile ilgili yapılan yorumların bu şekilde farklılaşmasına bağlı olarak rüyada portakal ağacı veya bahçesi görmek, çürük portakal görmek gibi farklı rüyaların çağrışımları hakkındaki yorumlarda farklılığa rastlanır. İşte rüyada portakal görmek ile ilgili merak edilen konu başlıklarını bir araya getirdik. Rüyada portakal görmek neye işarettir? İşte cevabı…

Rüyada portakal ağacı görmek

Rüya sahibi için kısmet ve şans anlamına gelir. Rüya sahibi, şu an için sahip olduğu hayattan çok daha konforlu bir şekilde hayatını sürdürecek, yaşadığı hayatın değerini bilerek adımlarını ona göre atacaktır.

Rüyada portakal suyu görmek

Genel olarak rüya sahibinin yüksek kazanç elde edeceği işlere girişeceğini bir habercisi olarak yorumlanır. Rüya sahibinin başındaki sorunlar ailesinin ve dostlarının yardımıyla sona erecektir.

Rüyada portakal bahçesi görmek

Rüyada görülen portakal bahçesi, rüya sahibinin önüne serilmiş olan imkan ve fırsatları niteler. Rüya sahibi için bu imkan ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyleyen bir uyarı niteliği taşır.

Rüyada portakal kabuğu görmek

Rüya sahibi kişi için rüyada portakal kabuğu görmek, bir yerden kazanırken başka bir yerden kaybetmek anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, eğer kişi bir şans oyunu ile yüksek miktarda para elde ederse çalışma hayatında başarısız bir sürecin içerisine gelebilir. Ya da bunun tam tersi gibi durumlar söz konusu olabilir.

Rüyada çürük portakal görmek

Rüyasında çürük elma gören kişi Allah yolunda hayırlı işlere imza atacaktır. Muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine yardım edecek, bu yardımlarının karşılığını kendi yaşantısında görecektir.

Rüyada soyulmuş portakal görmek

Rüyada görülen soyulmuş portakal, rüya sahibi kişinin çözüm üretmesi gereken durumlarda atacağı akılcı adımlar ile sorunların üstünden beklediğinden daha kolay bir şekilde geleceğinin göstergesidir. Kişi, bu sayede olaylar karşısındaki çözüm yeteneğini geliştirip daha soğukkanlı bir tavır sergilediği takdirde üstesinden gelemeyeceği bir sorun olmadığını düşünecek, özgüveni artacaktır.

Rüyada portakal yediğini görmek

BUGÜN NELER OLDU

Rüyasında portakal yediğini gören kişi, başına gelen tüm dertleri kendi çabası ve gayretiyle, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan tırnakları ile kazarak aşabilecek güce sahiptir. Rüya sahibi, bu tavrından ödün vermediği takdirde başarı ve mutluluk da her zaman onunla birlikte olacaktır