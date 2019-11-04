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'ta iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

’un Türkeli ilçesinde dehşet bir haberi geldi. Orman kesim işinin yapıldığı alanda çalışan Ahmet Gürleyen'in kullandığı iş makinesi, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan 20 yaşındaki Gürleyen, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 21:03 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 21:22
Sinop'ta iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde, orman kesim işinin yapıldığı alanda çalışan Ahmet Gürleyen'in kullandığı iş makinesi, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan Ahmet Gürleyen (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan inceleme sonucu Gürleyen'in cenazesi, jandarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sinop'ta iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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