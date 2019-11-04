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6 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle ev hanımlarının merak ettiği aktüel ürünler listesi tam liste halinde görücüye çıktı. Bunun akabinde ‘’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 6 Kasım’da başlayacak olan indirimler şimdiden raflardaki yerini aldı. Bu hafta kışlık giysiler ve gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Çarşamba günü raflarda yer alacak olan indirimlerde erkek balıkçı bere, çocuk çift ponponlu bere ve kadın boyunluk, atkı dikkat çekiyor. Peki aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte ürünler tam listesi…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:13
ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 6 Kasım'dan itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde kışlık giysiler en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Her hafta müşterileri tarafından merakla araştırılan kataloğu 6 Kasım indirimli ürünlerini içeren liste ile birlikte yayınlandı. Kışlık giysi ihtiyacı olanlar ve mutfak malzemesi almak isteyenler aktüel ürünler kataloğuna şimdiden bakmaya başladı. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 KASIM ÇARŞAMBA)

ŞOK aktüel bu hafta Çarşamba günü indirimleri ile ilk kampanyasını tüketicisiyle buluşturdu. Bu haftada mutfaktan ev aletlerine ve kışlık giysilere varana kadar pek çok ürünü indirimli bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunacak olan ŞOK marketler zincirinin 6 Kasım aktüel ürünler listesini sizler için hazırladık.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İşte ŞOK aktüel kataloğu;

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ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?
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