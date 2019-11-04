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haberi: Fatih'te dehşeti! 10 aylık bebeği darp etti...

'un Fatih ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu! haberine göre; henüz 10 aylık olan bebek üvey babası tarafından darp edildi. Komşularının yardımıyla oğlunu imam nikahlı kocasından kurtaran talihsiz anne, oğlunu darp eden adamdan şikayetçi oldu! İşte ayrıntılar...

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:38
Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te üvey baba dehşeti! 10 aylık bebeği darp etti...

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat ekibinin özel haberine göre İstanbul'da 10 aylık bebek, üvey babası tarafından darp edildi! 19 yaşındaki R.A, geçtiğimiz günlerde H.İ ile imam nikahı kıydı. Genç kadının 10 aylık bir erkek bebeği vardı. Genç kadın 29 Ekim günü kocasıyla tartıştı. Tartışma arbedeye dönüştü; eşinden dayak yiyen R.A'nın 10 aylık bebeği de ağlamaya başladı. Bu duruma sinirlenen adam, iddiaya göre bebeği darp etmeye başladı! Son dakika gelişmeleri haberimizde...

10 AYLIK BEBEĞİ DÖVDÜ

Genç kadını yardım çığlıkları sonrası olaya komşuları müdahale etti ve bebek üvey babasının elinden kurtarıldı. Genç kadın bunun üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Eşinin 10 aylık oğlunu darp ettiğini söyleyen genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Bebek A., adli tıpa gönderilerek vücudunda meydana gelen darp izleriyle ilgili rapor aldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılığa ifade veren genç kadın, ' Ben yabancı uyrukluyum. Eşim bana resmen hapis hayatı yaşatıyor. Pasaportuma el koydu. Her gün eziyete maruz kalıyorum. Bir de bu da yetmezmiş gibi 10 aylık oğlumu dövdü. Bana yardım edin, kocamdan kurtulmak istiyorum' dedi. Savcılık genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.

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