Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberi: , yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80’inin taburcu olduğunu 28’inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 19:29
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, ıspanak ve ıspanağa benzer bitki zehirlenmesiyle ilgili 108 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 80'inin taburcu edildiğini, 28'inin ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sağlık tesislerine "atropin ve scopalamin" içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklarla ilgili toplamda 108 kişi başvurduğu bildirildi.

Sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşımın yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilginin dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kişiler, uzman sağlık personelimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir." denildi.

İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN