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haberi: İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor!

Sabah saatlerinde gelen haberine göre ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı artarak devam ediyor. İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ıspanak zehirlenmesi şikayeti, daha sonra Çapa, Sarıgazi ve Okmeydanı'nda da görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü; dün öğle saatlerinde zehirlenen kişi sayısını 44 olarak açıklamıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 08:11
Son dakika haberi: İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor!

Yediği ıspanağın ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül; yaşadıklarını anlattı. İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Son dakika gelişmesine göre; zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.

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Son dakika haberi: İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor!
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